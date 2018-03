Land fehlt genauer Überblick

Anzeige

Mannheim.Der Unterrichtsausfall an Grundschulen in Baden-Württemberg wird nur stichprobenartig erhoben. Das geht aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage des Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei hervor. Auch Daten zur Mehrarbeit von Lehrern und zur Zahl von Vertretungsstunden lägen nicht vor, hieß es. In Hessen werden ausgefallene Stunden dagegen wöchentlich erfasst. Lehrer und die Gewerkschaft GEW berichten von erheblichen Unterrichtsausfällen in Mannheim. Sie liegen weit über dem, was die Stichprobe des Landes ergab. So kommt es mitunter vor, dass ein Lehrer zwei Klassen betreuen muss.