Land hilft Lindenfels

Lindenfels.Insgesamt 600 000 Euro an Kassenkrediten will die Stadt Lindenfels über das Entschuldungsprogramm Hessenkasse abbauen. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Teilnahme an der neuen Landeshilfe für die Städte und Gemeinden einstimmig beschlossen. Demnach sollen die Kredite im Sommer dieses Jahres auf die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen umgeschuldet werden. In den nächsten zweieinhalb Jahren muss Lindenfels dann die Hälfte der Summe, also 300 000 Euro zurückzahlen. Den Rest trägt das Land. Für den Haushalt der Kommune bedeutet das, dass in diesem Zeitraum 127 000 Euro pro Jahr eingespart werden müssen. Gelingt die Entschuldung, kann die Stadt vom Land Investitionshilfen in Höhe von rund 700 000 Euro erwarten. kbw