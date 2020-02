Land kauft SchwetzingerWiesenstück

Schwetzingen/Brühl-Rohrhof/Karlsruhe.Das Land Baden-Württemberg hat 2019 rund 90 Hektar Gesamtflächen für Natur- und Klimaschutz erworben und dafür 1,8 Millionen Euro investiert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Flächenplus von 12 Hektar. „Mit dem Erwerb naturschutzwichtiger Flächen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unseres Naturerbes. Zusätzliche Mittel wollen wir insbesondere in Moorflächen investieren und so die Voraussetzungen für Renaturierungen verbessern. Dies ist ein Baustein zur Erreichung unserer Klimaziele“, sagt Finanzstaatssekretärin Gisela Splett laut Pressemitteilung.

„Mit dem Kauf naturschutzwichtiger Grundstücke leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Land“, ergänzt Umweltminister Franz Untersteller. „Wir nutzen diese eigenen Flächen, um Biotopverbunde zu schaffen und zu entwickeln. Damit schaffen und erweitern wir den Lebensraum für heimische Tiere.“ Moore gelten zudem als wichtige Kohlenstoffspeicher.

Zwei Hektar mehr fürs Land

Über 15 Hektar hat der Landesbetrieb Vermögen und Bau im Regierungsbezirk Karlsruhe erworben. Neben Grundstücken im Albtal und in Seitentäler im Landkreis Rastatt ging es vor allem um Flächen am Oberrhein. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden über zwei Hektar Moorflächen im Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen bei Brühl-Rohrhof und im Naturschutzgebiet Schwetzinger Wiesen zwischen Ketsch und Schwetzingen erworben. Nähere Angaben zur Verwendung wurden nicht gemacht. Seit Jahren gehen hier die Meinungen zwischen Landwirten und Naturschutzverbänden in Sachen Pflegemaßnahmen auseinander. zg

