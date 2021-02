Land unter am Strandbad

Mannheim.Kein Durchkommen am Strandbad in Mannheim – das Hochwasser am Rhein reicht derzeit bis zum Waldpark, wo viele Wege unpassierbar geworden sind. Auch die Zufahrtsstraße zum Parkplatz, der Strandbadweg, ist in Höhe der Schrebergärten gesperrt. Die Wohnwagen, die normalerweise auf dem Campingplatz am Rheinufer stehen, mussten daher vorübergehend umgesiedelt werden. Für viele Spaziergänger ist das kein Hinderungsgrund: Sie waten barfuß durchs Wasser. Das Foto haben zwei Mannheimer Jugendliche mit einer Drohne aufgenommen. Nicht nur im Westen Deutschlands, sondern auch an der Elbe im Osten gibt es Hochwasser – aufgrund von Tauwetter und Regen. sba

