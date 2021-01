Land will Klinik-Pläne näher prüfen

Stuttgart/Mannheim.Die baden-württembergische Regierung hat 1,4 Millionen Euro für eine vertiefte Prüfung der geplanten Fusion der Uniklinika Mannheim und Heidelberg freigegeben. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sprach auf Anfrage von einem wichtigen Beschluss. Man arbeite mit Hochdruck an einer Bewertung, um für die in der Region entwickelten Pläne „eine Zukunftsperspektive geben zu können“. Geplant ist, dass sich die beiden großen Krankenhäuser Anfang nächsten Jahres mit den renommierten Forschungseinrichtungen aus beiden Städten – etwa dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg – zu einer wissenschaftlichen Allianz mit dem Titel „Health-and-Life-Science-Alliance“ zusammentun. Das Mannheimer Klinikum, eine städtische Tochter, würde dann ganz an die deutlich größere Heidelberger Universitätsmedizin und damit in die Trägerschaft des Landes gehen.

In Mannheim stieß die Entscheidung des Landes, die Pläne eingehender zu prüfen, auf Beifall. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) etwa sprach von einem wichtigen Signal, „dass das Land das Potenzial der Region erkannt hat und sich nun dezidiert mit der Ausgestaltung der Fusion befasst“. pre/sma

