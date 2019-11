Lange Einkaufsnacht in Bensheim – ein farbenfrohes Spektakel

Bensheim.Das Wetter hätte am Freitagabend durchaus besser sein dürfen – doch von zwischenzeitlichen Regengüssen ließ sich bei der langen Einkaufsnacht in Bensheim kaum jemand die Stimmung vermiesen. Die Resonanz war groß, die Innenstadt bis in den späteren Abend hinein stark bevölkert.

Die von Bensheim Aktiv auf die Beine gestellte „Candle Light Night“ machte ihrem Namen alle Ehre: Hunderte von Lichtertüten waren in der Innenstadt verteilt, auf den Brunnen schwammen handgefertigte Seerosen aus Stoff. Bunt gekleidete Stelzenläufer (unser Bild) zogen die Blicke auf sich – ebenso wie Feuer-Artisten, denen auch bei Regen die Flamme nicht erlosch. Die Einzelhändler hatten ihre Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet und lockten mit diversen Aktionen und Angeboten. cim/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.11.2019