Lange Wartezeiten im Darmstädter Impfzentrum

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind gestern 39 neue Corona-Infektionen bekannt geworden – ein relativ niedriger Wert. Das berichtete das Landratsamt. Allerdings wurden auch drei weitere Todesfälle gemeldet, darunter einer in Heppenheim. Ein Todesfall aus Groß-Rohrheim habe sich als Fehlmeldung herausgestellt. Die Statistik sei entsprechend korrigiert worden. Bisher sind damit im Kreis 191 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 6106 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (8), Heppenheim (3), Lindenfels (2) und Zwingenberg.

Betroffen sind unter anderem Pflegeheime in Bensheim und Lindenfels. Dem Kreis sind derzeit 823 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 50 Patienten behandelt. Darunter sind 42 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 370 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 136,79 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird heute auf 126 sinken, da die Fallzahlen am Freitag deutlich unter denen der Vorwoche (68) lagen.

Maskenpflicht ab heute verschärft

Im Kreis Bergstraße gilt ab heute an den Haltestellen sowie in Bussen Bahnen die Pflicht, medizinische Masken zu tragen – wie die blauen Faltmasken (OP-Masken) oder solche mit den Standards KN95/N95 oder FFP2. Alltagsmasken aus Stoff, Schals oder Tücher reichen nicht mehr aus. Auch in Geschäften gilt diese Regelung, die am Dienstag in der Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart wurde. Alten- und Pflegeheime im Land dürfen Besucher nur noch betreten, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Die Leitung des Impfzentrums in Darmstadt hat gestern nochmals auf mögliche Wartezeiten bei Terminen hingewiesen. Besonders am Nachmittag müssen Leute, die wegen einer Impfung ins Zentrum kämen, mit auch längeren Verzögerungen rechnen. Auf die Verteilung der Terminbuchungen habe das Impfzentrum keinen Einfluss.

In dem Zentrum im Darmstadtium soll die Zahl der täglichen Impfungen von bisher 252 heute auf zunächst 504 steigen. Ab morgen und zunächst bis zum 8. Februar sollten täglich 567 Impfdosen vergeben werden.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 39 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

1531 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 163 853 (Stand: 0 Uhr). 4318 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 61 mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag landesweit bei 119,1. dpa/red/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021