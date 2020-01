Oswiecim.Das Morden der Nationalsozialisten in Auschwitz verpflichtet die Deutschen nach Auffassung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sich gegen alle Formen von neuem Antisemitismus zu stemmen. Bei einem Besuch des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers im von Deutschen besetzten Polen sagte Steinmeier am Montag, man dürfe nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern müsse es viel mehr als bleibende Verantwortung begreifen, „den Anfängen zu wehren, auch in unserem Lande“.

Dies sei auch die Bitte der Überlebenden. „Die Zeiten sind andere heute, die Worte sind andere, die Taten sind andere, aber manchmal, wenn wir in diese Zeit schauen, haben wir den Eindruck, dass das Böse noch vorhanden ist.“ Steinmeier nahm an der internationalen Gedenkveranstaltung am 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers durch Einheiten der Roten Armee teil. Zuvor ging er mit seiner Frau Elke Büdenbender durch das Lager.

7000 Häftlinge befreit

Auschwitz sei „ein Ort, an dem wir Deutsche die Last der Geschichte spüren“, sagte Steinmeier. Man müsse sich erinnern, „um im Hier und Jetzt vorbereitet zu sein“, betonte er. „Auschwitz, das ist die Summe von völkischem Denken, Rassenhass und nationaler Raserei.“

Einheiten der sowjetischen Roten Armee hatten das frühere deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren erreicht und mehr als 7000 noch lebende Häftlinge befreit. Viele von ihnen starben innerhalb kurzer Zeit an den Folgen von Hunger, Krankheiten und Erschöpfung. Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen ins Bewusstsein gebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Schoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat ebenfalls vor einer „unerträglichen Wiederbelebung“ des Antisemitismus gewarnt. Diese sei nicht das Problem der Juden, sondern das Problem aller, sagte Macron am Montag beim Besuch des Pariser Holocaust-Denkmals. Frankreich werde bei der Bekämpfung des Antisemitismus unnachgiebig sein, so Macron. In Frankreich müssten derzeit 868 jüdische Kultstätten verstärkt bewacht werden, so der französische Staatschef.

Auch in Berlin wurde am Montag der Opfer des Holocausts gedacht. Am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas gedachten die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli und die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock der Toten, der Rabbiner Andreas Nachama sprach ein Gebet. Im Mittelpunkt des Gedenkprogramms in der Bundeshauptstadt stand ein Konzert in der Staatsoper Unter den Linden, zu dem am Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartet wurden. dpa

