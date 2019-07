Lastwagen rammt Straßenbahn – neun Verletzte

Mannheim.Ein Lastwagen ist am Mittwoch in Mannheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Zug der Linie 4a entgleiste daraufhin. Neun Menschen wurden bei dem Unfall auf dem Waldhof verletzt – darunter der Lkw-Fahrer und ein Fahrgast, die beide schwere Verletzungen erlitten. Nach Informationen der Polizei war der 32-jährige Fahrer des Lkw vom Kreisel in der Oskar-von-Miller-Straße kommend auf der Oberen Riedstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung Hessische Straße eine rote Ampel. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. mik/onja (Bild: Priebe)

