Laufspektakel Marathon

Mannheim.Die 15. Auflage des Dämmermarathons durch Mannheim und Ludwigshafen hat am Samstagabend rund 9200 Läuferinnen und Läufer an die Startlinie am Mannheimer Wasserturm gelockt. Damit gingen die Anmeldezahlen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich nach oben, die größte Gruppe bildeten einmal mehr die Teilnehmer am Halbmarathon (3500). Bei den Männern siegte der gebürtige Schotte Nikki Johnstone in 2:28,19 Stunden, bei den Frauen war Heidelbergerin Merle Brunée nach 3:01,12 Stunden als Schnellste wieder im Ziel. Die Organisatoren sprachen von 100 000 Zuschauern an der 42,195 Kilometer langen Strecke. Im nächsten Jahr soll der Marathon der Metropolregion am 11. Mai stattfinden. th