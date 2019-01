Lawinengefahr steigt

München.Blockierte Straßen, abgeschnittene Ortsteile und eine vielerorts immense Lawinengefahr: Riesige Schneemengen beherrschen das Leben in weiten Teilen Südbayerns und Österreichs. In den bayerischen Alpen haben die Behörden die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach gilt weiter Katastrophenalarm. Und noch wird Schnee erwartet: Bis mindestens Mitte nächster Woche wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes vor allem im Alpenraum schneien.

Im Berchtesgadener Land hat eine Lawine eine Straße teilweise verschüttet. Rettungskräfte suchten gestern nach möglichen Verschütteten, wie die Polizei mitteilte. Bei Berchtesgaden saßen rund 350 Menschen fest und mussten mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Straße zu dem Ortsteil Buchenhöhe sei vorerst gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamts Berchtesgadener Land. Auch die Menschen in der Gemeinde Jachenau bei Bad Tölz sind auf Lebensmittellieferungen angewiesen, weil die Zufahrtsstraße gesperrt ist. In großen Teilen des österreichischen Bundeslandes Salzburg gilt die höchste Warnstufe, wie der Lawinenwarndienst mitteilte.

Kopfüber steckengeblieben

Im Salzburger Land wurden sechs deutsche Schüler aus Halle von einer Lawine erfasst und zum Teil verschüttet – alle überlebten nahezu unverletzt. Zwei der Jugendlichen (16 und 17) wurden dabei ganz, zwei (beide 17) zum Teil verschüttet. In Österreich starb ein 62 Jahre alter Lehrer nach einem Skiunfall auf der Mariazeller Bürgeralpe. Der Mann verlor bei der Abfahrt einen Ski und stürzte in einen steil abfallenden Wald, wie die Polizei mitteilte. Dort blieb er im metertiefen Schnee kopfüber stecken. In der Steiermark wird derweil beraten, wo Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Dort sind derzeit rund 280 Gebäude von Lawinen bedroht. Pendler brauchten gestern starke Nerven: Auf der A 9 im Norden Münchens standen Autofahrer mehr als 20 Kilometer im Stau. dpa

