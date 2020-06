Leere Betten in Bergsträßer Hotels

Bergstraße.Die Corona-Pandemie macht den Bergsträßer Hoteliers stark zu schaffen. Geschäftsreisende bleiben aus, touristische Reisen unternehmen nur wenige Menschen. Und auch Familienfeiern und Veranstaltungen werden derzeit noch größtenteils abgesagt.

Deshalb hoffen die Inhaber der Beherbergungsbetriebe dringend auf weitere Lockerungen, von denen sie sich dann eine Wiederbelebung ihres Geschäfts versprechen.

Helfen würde den Hoteliers auch, wenn die länderspezifischen Regelungen durch einheitliche Maßgaben ersetzt würden, um die Gäste nicht noch zusätzlich zu verunsichern in der Frage, was im jeweiligen Bundesland erlaubt ist und was nicht. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020