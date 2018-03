Leerung gesichert

Anzeige

Mannheim.Die Gelbe Tonne wird in Mannheim weiter geleert. Trotz der Insolvenz der ELS Europäische Lizenzierungssysteme GmbH, die die Abholung von Wertstoffen wie Getränkekartons und Plastik für Mannheim beauftragt, solle die Abholung wie üblich laufen. Das hat die gemeinsame Stelle der Dualen Systeme in einem Schreiben an die Stadt Mannheim, das dieser Zeitung vorliegt, mitgeteilt. Darin heißt es, dass der Sachverwalter der ELS angekündigt hat, alle Entsorgungsleistungen „in insolvenzsicherer Weise“ zu vergüten. In großen Teilen Mannheims werden die Gelben Tonnen von der Firma Knettenbrech und Gurdulic geleert, die dafür von der ELS bezahlt wird. bro