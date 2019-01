Lehre mit Studium

Mannheim.Im Herbst 2019 soll in der Region ein neuartiges Ausbildungsmodell für Abiturienten und Schüler mit Fachhochschulreife starten. Dabei werden Elemente der klassischen Berufsausbildung mit einem Studium kombiniert. Nach vier Jahren haben Absolventen dann zwei Abschlüsse: einen Berufsabschluss, zum Beispiel als Industriekaufmann, und einen Bachelor in „Management und Unternehmensführung“. Die beteiligten Institutionen stellten das Konzept gestern in Mannheim vor: die private Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM), die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar Odenwald und drei Berufsschulen. tat

