Mannheim.Es ist Jahr für Jahr ähnlich: Die Region ist bei Pädagogen beliebt. So konnten nach Angaben des Staatlichen Schulamts Mannheim (SSA) vom Freitag alle ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt werden. Landesweit sieht es anders aus. Kurz vor Schuljahresbeginn fehlen noch knapp 650 Lehrer, fast die Hälfte davon im Grundschulbereich. Das hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag mitgeteilt. In der Rhein-Neckar-Region laufe es besser, der Versorgungsgrad der Schulen sei „vergleichbar mit dem in den Vorjahren“, sagte eine Sprecherin des Schulamts. Die Herausforderungen sind allerdings gewachsen: Wegen der Pandemie werden laut Schulamt bis zu acht Prozent der Lehrer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Vorrangig sei jetzt die Sicherung des Pflichtstundenbereichs. bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.09.2020