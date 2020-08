Lehrstellen im Angebot

Ein Auszubildender schweißt, während der Berufsschullehrer zuschaut. © dpa

Rhein-Neckar.Viele große Firmen der Region planen, trotz Corona-Krise 2021 genauso viele Ausbildungsplätze anzubieten wie in diesem Jahr. Einige Betriebe – wie das Softwareunternehmen SAP oder der Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona – haben sogar vor, mehr Auszubildende und duale Studierende einzustellen. Für 2020 gibt es unter anderem beim Ventilatorenhersteller ebm-Papst und beim Baustoffunternehmen HeidelbergCement noch freie Lehrstellen.

Bei der Berufswahl spielen nach Angaben von Sabina Pauen, Professorin für Entwicklungspsychologie und Biologische Psychologie an der Universität Heidelberg, Eltern eine große Rolle. Wichtig sei es, dass Erwachsene nicht ihre eigenen Erwartungen auf ihre Kinder übertragen, sondern sie dabei unterstützen, berufliche Perspektiven zu entwickeln. Bei der endgültigen Wahl des Ausbildungsziels müssten sich Eltern heraushalten. „Spätestens mit dem 18. Lebensjahr sollte jeder Mensch sein Leben in die eigene Hand nehmen dürfen“, so Pauen. mica

