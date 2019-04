Lehrstunde für den BVB

Hoffenheimer Freude: Ermin Bicakcic (v.l.) jubelt mit Ishak Belfodil. © dpa

München.Nach dem 5:0-Sieg im Spitzenspiel über Borussia Dortmund und dem erneuten Sprung an die Tabellenspitze war beim FC Bayern München die Freude entsprechend groß. Doch Trainer Niko Kovac warnte davor, leichtsinnig zu werden: „Es sind noch sechs Spiele und man hat ja gesehen, wie schnell es in der Liga geht.“ Dortmunds Trainer Lucien Favre sprach von einer „Lehrstunde“. 1899 Hoffenheim hat unterdessen gestern mit einem 4:0 (1:0)-Sieg im Bundesligaspiel beim FC Augsburg seine Ansprüche auf einen Platz in einem europäischen Fußball-Wettbewerb untermauert. Ishak Belfodil erzielte drei Tore (61., 74., 82. Minute). mast

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019