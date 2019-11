Leistungszentrum für E-Sportler

Oftersheim/Mannheim.Der Turn- und Sportverein hat unter dem Titel „E-Sport Rhein-Neckar“ ein Leistungszentrum in Mannheim-Rheinau eröffnet. Dort sollen künftig die E-Sportler aus der Region ihre regelmäßigen Trainings abhalten.

Die Verantwortlichen wollen sich in Mannheim und der Region etablieren und eine Mannschaft aufstellen, die so populär wird wie die Adler Mannheim oder die Rhein-Neckar Löwen, machten sie bei der Eröffnungsveranstaltung klar. Der Verein ist nach Mannheim ausgewichen, da in Oftersheim keine geeigneten Räume zur Verfügung standen. Ein kleiner Trainingsraum soll dort aber bestehen bleiben. grö

