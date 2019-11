Letzte Arbeiten an Lampertheims Domkirche

Lampertheim.Noch arbeiten Dachdecker weit oben auf der Südseite der Domkirche. So wie es aussieht, ist die Renovierung an Lampertheims Wahrzeichen in den kommenden Wochen abgeschlossen. Handwerker, Architekt und Kirchengemeinde sind zuversichtlich, dass Anfang Dezember alles erledigt sein wird. Die Kosten liegen bei etwa 250 000 Euro. Etliche Schindeln hatten sich im Laufe der Jahre gelöst, waren marode geworden. Weil Wasser in die Kirche eingedrungen war, organisierte die evangelische Lukasgemeinde die Sanierung, die im September ihren Anfang nahm. Die neuen Ziegel sind mittlerweile am Dach des Gotteshauses angebracht, nun sorgen die Spezialisten dafür, dass kein Wasser eindringen kann. wol

