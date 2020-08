Letzter Bauabschnitt

Zwingenberg.In einem dritten und letzten Bauabschnitt wird gegenwärtig Hand an das Äußere der Zwingenberger Bergkirche angelegt: Nach der Erneuerung von Dach und Fassade ist nun die Außenanlage an der Reihe, in deren Sanierung 220 000 Euro investiert werden. Neben Fördermitteln von 60 000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm tragen die Evangelische Landeskirche und die Ortsgemeinde jeweils 80 000 Euro. Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen das Thema Barrierefreiheit und die Sanierung der aus Bruchsteinen gefertigten Mauern der Einfriedung. Eine Rampe soll Gehbehinderten den Zugang zum Gotteshaus erleichtern. mik

