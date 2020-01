werden wir künftig von Tele-Ärzten behandelt, die ihre Diagnose über den Computer erstellen? Können wir auch in 25 Jahren mit einer Rente rechnen? Wie flexibel können wir unsere Arbeitszeiten gestalten und wie bewegen wir uns fort? Viele Fragen, die in der Schwerpunktausgabe zum Thema „Zukunft“ aufgegriffen und beantwortet werden.

Das neue Jahrzehnt ist erst wenige Wochen alt und kein Mensch kann sagen, was uns die kommende Dekade bringen wird. Dennoch gibt es Experten, die fundierte Prognosen stellen können und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch zeigen, dass die Zukunft in vielen Bereichen gar nicht so fern ist. Schon jetzt gibt es im Südwesten Tele-Ärzte, die per Video behandeln. Die Digitalisierung verändert die Medizin grundlegend – auch eine Chance für das Gesundheitssystem.

Tabea Bucher-Koenen vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung malt ein düsteres Bild über die Zukunft von Millionen Rentnern. „Wenn die Politik nicht eingreift, werden bei einer gleichmäßigen Verteilung der Lasten die Beiträge der Arbeitnehmer und -geber um 40 Prozent steigen und die Renten gleichzeitig um 40 Prozent sinken.“ Ein Szenario, das eintreten würde, wenn es keine Reformen gebe. Längst Alltag sind die Sozialen Netzwerke. „Dieser Trend wird sich vermutlich auch nicht umkehren, sondern eher intensivieren“, meint Peter Vorderer, Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Und dass die Menschen in Deutschland schon in den nächsten Jahren mehr Freizeit als jetzt haben werden, darin ist sich Zukunftsforscher Tristan Horx sicher: „Die Vier-Tage-Woche wird kommen.“

Auf der Kultur-Seite zeigt ein nicht ganz ernst gemeintes „Interview“ mit dem Sprachassistenten „Siri“, dass die Künstliche Intelligenz auch nicht alle Fragen beantworten kann. Und im „Wochenende“ blickt diese Zeitung auf Gärten der Zukunft, und ein Soziologe, der sich mit Ernährung befasst, stellt fest: „Esskultur ist konservativ, und Bewährtes verschwindet selten ganz.“ Den Sonntagsbraten aus echtem Fleisch werde es weiterhin geben, aber bei einer Bratwurst zwischendurch wäre die Variante aus dem Labor eine Alternative.

Viel Freude bei der Lektüre! Ihre Redaktion

