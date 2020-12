Lilien denken nicht an Abstiegskampf

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 muss sich in der 2. Fußball-Bundesliga auf Abstiegskampf einstellen. Nach dem unglücklichen 1:2 (0:0) in Unterzahl gegen den Hamburger SV standen die Lilien am Samstag mal wieder mit leeren Händen da. Trainer Markus Anfang wollte die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen nicht dramatisieren und verwies auf die Güteklasse der vergangenen beiden Gegner Düsseldorf (2:3) und HSV: „Düsseldorf ist Bundesliga-Absteiger und Hamburg wird aufsteigen, davon gehe ich aus. Und gegen Düsseldorf hätten wir gewinnen und gegen Hamburg mindestens einen Punkt holen müssen.“

Anfangs Kritik entzündete sich diesmal an Schiedsrichter Nicolas Winter. Der hatte nicht eingegriffen, als der HSV in der 87. Minute einen Freistoß deutlich nach vorne verlegte und die Situation in der Konsequenz zum 1:2 durch Doppeltorschütze Simon Terodde führte. „Es macht einen Unterschied, ob er in der gegnerischen oder in deiner Hälfte ausgeführt wird“, sagte der Lilien-Coach. „Das kann ich absolut nicht akzeptieren“, sagte auch Mittelfeldspieler Kempe, der den 1:1-Ausgleich erzielt hatte (78.).

Ungerecht behandelt fühlten sich die 98-er auch, weil Außenverteidiger Patrick Herrmann nach seinem zweiten Foul Gelb-rot sah (74.), während Referee Winter auf der Gegenseite die Konsequenz beim Zeigen der Karten vermissen ließ. lhe

