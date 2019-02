Lilien holen Grammozis

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 feierte im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dirk Schuster einen wichtigen 2:0-Sieg gegen Dynamo Dresden. Nach der Führung durch Kempe (44./Elfmeter) verlegten sich die Lilien auf Konter und kamen in der 85. Minute zum entscheidenden Treffer durch Dursun. Gestern wurde in Darmstadt zudem Dimitrios Grammozis als neuer Trainer vorgestellt. Der 40-Jährige hatte zuvor die U19 des VfL Bochum gecoacht, als Profi spielte er unter anderem für Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Köln. Einen Trainerwechsel gab es auch in Dresden: Cristian Fiel ersetzte Maik Walpurgis. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019