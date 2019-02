Lindenfels.Einer der Sieger der offenen Bowlingmeisterschaften in den USA kommt aus dem Odenwald: Der Wahl-Lindenfelser Jochen Rehbein hat sich in seiner Kategorie gegen 5800 Gegner durchgesetzt. Für einen guten Wurf komme es auf Geschicklichkeit an, nicht auf Kraft, sagt er. kbw

