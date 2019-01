Linienbus gestohlen

Das Gelände in der Oskar-von-Miller- Straße in Käfertal. © Ruffler

Mannheim.Zwei unbekannte Täter haben einen Linienbus in Mannheim entwendet. Der Polizei zufolge beschädigten die Täter das 15 Meter lange Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag bei ihrer Fahrt durch Mannheim. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Erst gestern entdeckte ein Zeuge den verlassenen und beschädigten Bus an den Rangiergleisen im Stadtteil Rheinau. Die Polizei will nun Spuren an dem Fahrzeug sichern.

Eine Zeugin habe den Diebstahl und die Kollision des Busses mit einem Baum beobachtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, habe die Frau zuvor auch gesehen, wie beide Täter in ein umzäuntes Gelände in der Oskar-von-Miller-Straße (Käfertal) eindrangen. Dort hätten sie ein Fahrzeug ausgewählt und seien und losgefahren. olf

