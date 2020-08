Live-Stream aus dem Pegasus

Bensheim.17 DJs aus der Region haben am Samstag im Varieté Pegasus in Bensheim zehn Stunden Musik aufgelegt, die per Live-Stream ins Internet übertragen wurde. Unter dem Motto „Virtual DJ Variety – All Art matters“ sollte auf die prekäre Situation der Eventbranche und der Kulturschaffenden in der Corona-Zeit aufmerksam gemacht werden.

Pegasus-Chefin Heike Grammbitter begrüßte die Mitwirkenden zwischen 22 und 67 Jahren und eröffnete die Veranstaltung mit einem live gesungenen Lied. Anschließend wechselten die DJs im 30-Minuten-Takt die Turntables, gespielt wurden Schlager, Disco-Hits der 70er und 80er Jahre bis hin zu aktuellen Techno- und House-Sounds. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020