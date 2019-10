Livemusik in Kneipen

Schwetzingen.Mit dem Ausklang des 44. Mozartfests am kommenden Wochenende kündigt sich schon der nächste musikalische Höhepunkt in Schwetzingen an: die Jazztage der Jazzinitiative. Und die rührte bei einer Pressekonferenz am Montag in „Lachers Schlossrestaurant“ die Werbetrommel für ihre Veranstaltungen. Den Auftakt bestreitet über „Enjoy Jazz“ eine Künstlerin mit internationalem Renommee: Indra Rios-Moore tritt am kommenden Freitag, 11. Oktober, in der Wollfabrik auf. Die Woche drauf, am Freitag, 18. Oktober, hat sich die Formation „Daniele di Bonaventura – Band Unión“ angesagt. Neun Bands in neun Kneipen – am Samstag, 19. Oktober, erklingt ganz Schwetzingen beim Kneipenjazz. Um 21 Uhr geht’s los bei freiem Eintritt in die Locations. Zum Abschluss gibt es noch in der Hirschacker-Grundschule „Jugend jazzt“. ske/kaba

