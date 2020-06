Lkw rammt Straßenbahn

Mannheim.Bei einem schweren Unfall ist am Montag eine Straßenbahn in Mannheim-Neckarau entgleist. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Lkw und die Bahn in der Neckarauer Straße zusammengestoßen. Offenbar wollte der Fahrer des Sattelzugs in Höhe der Niederfeldstraße verbotswidrig wenden. Beim Überqueren der Gleise krachte er in die Straßenbahn. Der Lkw wurde anschließend rund 50 Meter mit der Straßenbahn mitgezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Unfall neun Personen verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Der Streckenabschnitt der Linie 1 war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.06.2020