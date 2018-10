Loblied auf die Volksparteien

Zwingenberg.Die CDU Zwingenberg feierte ihr 70-jähriges Bestehen trotz der bevorstehenden Landtagswahl nicht mit der üblichen Wahlkampf-Rhetorik. Festredner Norbert Kartmann, Präsident des Hessischen Landtags, stimmte am Sonntag vor rund 80 Gästen im Adlersaal stattdessen ein Loblied auf alle demokratischen Volksparteien an: „Ohne die ist in Deutschland kein Staat zu machen.“ Es sei die Aufgabe aller Demokraten, sich gegen Populismus, Nationalismus und Rechtsextremismus aufzulehnen. Angesichts der aktuellen Tendenzen bezweifelte Kartmann allerdings, ob die politische Bildung an den Schulen ausreichend sei, um dieses Ziel zu erreichen. red

