Lockdown-Regelungen werden bis zum 14. Februar verlängert

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Wegen der weiter hohen Infektionszahlen und aus Sorge vor Mutationen des Coronavirus haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen, den bisher bis Ende Januar geltenden Lockdown in Deutschland bis zum 14. Februar zu verlängern. Dies geht aus dem Beschlusspapier beider Seiten hervor, das zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe zwar noch nicht komplett offiziell vorgestellt worden war. Ministerpräsident Volker Bouffier hatte aber schon zuvor angekündigt, dass die Fortführung des Lockdowns auch in Hessen übernommen wird. Mit der Verlängerung bleiben etwa die Gastronomie, Freizeiteinrichtungen sowie der Einzelhandel geschlossen. Ausnahmen gelten weiterhin zum Beispiel für Supermärkte.

Schulen und Kitas weitgehend zu

Schulen und Kitas sollen laut den zu Redaktionsschluss vorliegenden Informationen ebenfalls bis zum 14. Februar weitgehend geschlossen bleiben. Die Präsenzpflicht in Schulen bleibt bis dahin ausgesetzt.

Die Angehörigen eines Haushaltes sollen sich weiterhin mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen können. Um Ansteckungsrisiken und Verbreitung des Virus minimieren zu können, wird allerdings appelliert, dass der jeweilige Personenkreis möglichst dauerhaft gleich bleibt.

Pflicht zu medizinischen Masken

Laut Beschlusspapier von Bund und Ländern – und ebenfalls von Bouffier bestätigt – wird die Maskenpflicht verschärft. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften müssen künftig sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Stoffmasken sind demnach in den genannten Bereichen nicht mehr zulässig.

Das Personal von Alten- und Pflegeheimen muss beim Kontakt mit Bewohnern eine FFP2-Maske tragen. Damit Besucher und Personal mehrmals pro Woche Schnelltests machen können, sollen Bundeswehrsoldaten und Freiwillige einspringen. Auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen soll es genug Tests geben.

Gottesdienste bleiben erlaubt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. Eine Maske mit höherem Schutzstandard ist Pflicht, Singen verboten. Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmern müssen in der Regel spätestens zwei Werktage vorher beim Ordnungsamt angezeigt werden.

Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant die Einführung verbindlicher Homeoffice-Vorgaben über eine neue Verordnung.

Der entsprechende Entwurf sieht auch schärfere Regeln am Arbeitsplatz selbst vor. Demnach sollen Arbeitgeber ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von 50 verpflichtet werden, „den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung (Homeoffice) auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“. Im Betrieb soll zudem eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Beschäftigtem in einem Raum nicht unterschritten werden, „soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen“.

Im Kreis Bergstraße mussten am Dienstag neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich u. a. um eine 93-jährige Person aus Bensheim und eine 74-jährige Person aus Lindenfels. Außerdem sind für den Kreis am Dienstag 59 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet worden. Diese stammen u. a. aus Bensheim (18), Heppenheim (4), Lautertal (2), Lindenfels (4), und Lorsch (3). Der offizielle aktuelle Inzidenzwert für den Kreis beträgt damit 144,95. An Einrichtungen aktuell betroffen sind u. a. die Erich-Kästner-Schule in Bürstadt, die Goetheschule in Lampertheim sowie eine Pflegeeinrichtung in Lindenfels.

Die Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße beträgt 42. Die Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Bergsträßer Krankenhaus liegt bei 10. Insgesamt befinden sich derzeit 71 Personen aus dem Kreis Bergstraße mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Hessenweit sind nach Zahlen des RKI am Dienstag 441 neue Infektionsfälle registriert worden. Deren Gesamtzahl stieg damit auf 159 409 an. 4072 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. dpa/hol

