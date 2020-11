Lockerungen rücken in weitere Ferne

Berlin/Mannheim.Angesichts von Rekord-Infektionszahlen sieht die Bundesregierung wenig Anlass, die Corona-Beschränkungen zu lockern. Wie weit die November-Beschränkungen für die Gastronomie oder die Kultur auch im Dezember noch aufrechterhalten werden, ließ Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag offen. An diesem Montag schalten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder zu Beratungen zusammen. Nennenswerte Änderungen der Bestimmungen sind dabei wohl nicht zu erwarten. Ein Thema könnte die sich verschärfende Situation an Schulen und Kitas sein.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag mit 23 542 Neu-Infektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand. Am vergangenen Samstag war mit 23 399 verzeichneten Fällen der bisherige Spitzenwert erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Freitag um 218 auf 12 200. In Mannheim wurden am Freitag 120 neue Fälle gemeldet. Das war den zweiten Tag hintereinander ein neuer Negativ-Rekordwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Zahlen der Stadt von 168,4 auf 185,7. Gleichzeitig kündigten die Mannheimer Krankenhäuser ab Montag wieder ein Besucherverbot an. Angesichts der Zahlen dämpften mehrere Ministerpräsidenten Erwartungen an Änderungen der Beschlüsse bei den jüngsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie. Die Runde hatte den seit dem 2. November geltenden Teil-Lockdown beschlossen, der am Montag zwei Wochen anhält und zunächst bis Ende November in Kraft bleiben soll. 55 Prozent der Deutschen glauben, dass der Lockdown die Infektionszahlen wirksam begrenzen wird. 43 Prozent sehen das nach einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen anders. 58 Prozent halten die aktuellen Corona-Maßnahmen für richtig, ein Viertel fordert noch härtere Maßnahmen. 14 Prozent schätzen diese als übertrieben ein. dpa/sma/was

