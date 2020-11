Lockerungen zumindest an den Weihnachtstagen

Berlin/Mannheim.Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen wollen die Länder den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängern. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten am Montagabend in einer Schaltkonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Eine endgültige Entscheidung soll es bei den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch geben.

Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns bleiben Gastronomiebetriebe sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, die seit Anfang November dicht sind, weiter geschlossen. Mit der Verlängerung der Maßnahmen sollen die weiter hohen Ansteckungszahlen gedrückt werden.

Die Beratungen der Ministerpräsidenten dauerten 4,5 Stunden. Teilnehmer sprachen von guten Beratungen. Am Dienstag soll es erneute Beratungen der Chefs der Staatskanzleien mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) geben.

Die Bundesregierung hatte bereits in Aussicht gestellt, die Novemberhilfen zur Unterstützung der von Schließungen betroffenen Firmen sowie Soloselbstständigen wie Künstler zu verlängern, falls der Teil-Lockdown verlängert wird.

Am Mittwoch steht die Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Dann werden weitreichende Beschlüsse über den Dezember und die Weihnachtszeit hinaus erwartet.

Nach einem bereits am Sonntag bekanntgewordenen Beschlussentwurf des aktuellen MPK-Vorsitzenden, Berlins Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD), sollen zumindest die Kontaktbeschränkungen über die Weihnachtstage etwas gelockert werden. Generell sollen sie aber bis Mitte Januar gelten.

Böllerverbot noch in der Debatte

Vorgeschlagen wird, ab 20. Dezember die Anti-Corona-Maßnahmen immer um jeweils 14 Tage zu verlängern, wenn das Infektionsgeschehen nicht deutlich abnimmt. Davon ist im Papier der unionsgeführten Länder jedoch keine Rede. Die Unionsländer schlagen vor, dass Länder, die weniger als 50 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner verzeichnen, den Teil-Lockdown mildern können – im Papier Berlins ist dagegen von einem Wert von 35 die Rede. Ob ein Böllerverbot zu Silvester im Kampf gegen die Pandemie helfen kann, wird zwischen den Ländern kontrovers diskutiert.

MPK-Chef Müller begründete die Verlängerung des Teil-Lockdowns mit der hohen Belastung des Gesundheitswesens in Deutschland. „Es gibt Bundesländer, wo sich die Infektionszahlen nach unten entwickeln, in anderen Bundesländern, vor allen Dingen auch in den Großstädten, stagnieren die Zahlen nur“, sagte er am Montag. „Das ist etwas, was noch nicht ausreicht, um unser Gesundheitssystem zu entlasten.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die zweite Welle sei zwar gebrochen, das Niveau aber weiter zu hoch. Merkel will am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben.

Die Stadt Mannheim meldete am Montag sechs weitere Corona-Tote und 136 neue Fälle. Drei Männern –einer über 60, einer über 70 und einer über 80 Jahre alt – konnte in Krankenhäusern nicht mehr geholfen werden. Eine Frau und ein Mann über 90 Jahre sowie eine über 80-Jährige starben in einem Pflegeheim. dpa/sma

