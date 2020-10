Löbel vor Landgericht

Mannheim.CDU-Politiker Nikolas Löbel gegen seinen Mieter: Am Mittwoch, 14. Oktober, verhandelt das Landgericht Mannheim die Berufung des Bundestagsabgeordneten und Stadtrats. Er war im August im Wege der einstweiligen Verfügung vom Amtsgericht Mannheim verurteilt worden, seinem Mieter die Wohnung wieder herauszugeben und ihm die Schlüssel dafür auszuhändigen. Durch das Austauschen von Schlössern habe der CDU-Mann laut Amtsgericht dem Mieter durch verbotene Eigenmacht den Besitz entzogen – obwohl er gewusst habe, dass dieser wieder in seine alte Wohnung zurückwollte. Der Mieter hatte die Wohnung in dem Löbel-Haus wegen Sanierungsarbeiten vorübergehend verlassen müssen. stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020