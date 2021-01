Lösung im Konflikt um Pflegeheim?

Das Agaplesion-Haus Johannes in Heppenheim. © Frank

Heppenheim.Für beträchtliches Aufsehen über die Grenzen der Kreisstadt hinaus hat in den vergangenen Tagen die Berichterstattung über das Pflegeheim Haus Johannes in Heppenheim gesorgt. Anlass war die Kritik von Angehörigen dort lebender Menschen an der Umsetzung der Corona-Maßnahmen in der Einrichtung. Bei den Vorwürfen war es darum gegangen, dass Fragen der Angehörigen nicht beantwortet und vom Haus Johannes in Sachen Corona-Regelungen falsche Sachverhalte kommuniziert worden seien. Nachdem sich der Sohn einer 93-jährigen Heimbewohnerin erst selbst an den Träger des Hauses Johannes sowie an das Bergsträßer Gesundheitsamt, an das Regierungspräsidium in Darmstadt und schließlich an die Presse gewandt hatte, zeichnet sich nun Bewegung bei dem Thema ab.

Der Träger Agaplesion kündigt an, in Sachen Besuchsverbot den Angehörigen entgegenkommen zu wollen. Überhaupt werde man in Zukunft „sicherlich (...) auf den Wunsch der Angehörigen eingehen und noch mehr Informationen herausgeben“. Für bisherige Fehler in der Kommunikation werden von Agaplesion aber weiterhin vor allem die Behörden verantwortlich gemacht. Dieser Vorwurf wird zwar vom Kreis Bergstraße weiterhin zurückgewiesen. Dennoch soll es jetzt „zeitnah“ zu einem Gespräch zwischen Agaplesion und Kreisgesundheitsamt kommen, damit behördlich angeordnete Maßnahmen noch einmal fein abgestimmt werden können. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021