Löw fordert Gruppensieg

Bundestrainer Joachim Löw (l., mit Assistent Marcus Sorg).

Mönchengladbach.Eine große Feier hat es für die EM-Fahrer von Joachim Löw nicht gegeben. Dafür ist der Anreiz auch noch viel zu groß, den die Nationalspieler am Sonntag bei der Reise in den letzten Länderspielort des Jahres im Gepäck hatten: „Das wäre schon wichtig, wenn wir vor Holland bleiben“, verkündete Kapitän Manuel Neuer nach der perfekt gemachten Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft.

Die Vorgabe von Bundestrainer Löw für das Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen Nordirland ist klar: „Jetzt haben wir die Chance, dass wir diese Gruppe gewinnen. Das ist natürlich unser Ziel.“ Durch den 4:0-Sieg gegen Weißrussland kann das junge Löw-Team die EM-Ausscheidung vor den Niederlanden beenden, die nur 0:0 in Nordirland spielten. Dafür reicht ein Sieg am Dienstag. dpa/alex

