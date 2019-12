Löw hofft auf EM-Euphorie

In einer Gruppe (v.l.): Fernando Santos, Joachim Löw, Didier Deschamps. © dpa

Bukarest.Joachim Löw rechnet nach der EM-Auslosung mit den extrem schweren Gruppengegnern Frankreich und Portugal mit einer neuen Fußball-Euphorie in Deutschland für die Nationalmannschaft. „Ich finde, die Spannung erhöht sich und die Vorfreude steigt. Die Begeisterung schwappt ein bisschen über. Die Leute freuen sich auf so eine Gruppe“, sagte der Bundestrainer am Sonntag in Bukarest.

Der 59-jährige Löw verspürt nach eigenen Worten auch selbst eine „größer werdende Vorfreude“ auf die EM-Endrunde im kommenden Sommer. Die DFB-Auswahl spielt dann in München neben Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal gegen einen noch zu ermittelnden Play-off-Gewinner. dpa

