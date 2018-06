Löw möchte analysieren

Anzeige

Frankfurt.Bundestrainer Joachim Löw hat auch nach der Rückkehr nach Deutschland offengelassen, ob er trotz des erstmaligen WM-Vorrunden-Scheiterns einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Amt bleibt. „Jetzt brauchen wir Zeit und ein paar Gespräche, dann werden wir klare Antworten geben“, sagte Löw gestern in Frankfurt. Die DFB-Auswahl war durch die 0:2-Niederlage gegen Südkorea erstmals in der Gruppenphase gescheitert. Löw erklärte erneut, dass er die Verantwortung dafür übernehme, warum die Mannschaft nicht in Form gewesen sei. Der 58-Jährige sieht auch die Aufarbeitung für die Ursachen in seiner Zuständigkeit. „Es braucht klare Veränderungen,“ sagte er. dpa