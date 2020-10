Löwen lange ohne Palicka

Mannheim.Die Verletzungssorgen der Rhein-Neckar Löwen werden immer größer. Nach Mikael Appelgren muss der Tabellenführer der Handball-Bundesliga nun auch auf seinen zweiten Torhüter Andreas Palicka langfristig verzichten. Der schwedische Nationalkeeper zog sich am vergangenen Sonntag beim 26:20-Sieg in Erlangen eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu, wie die Mannheimer am Montag mitteilten. Der 34-Jährige dürfte bis zum Jahresende ausfallen.

Unterdessen steht Uwe Gensheimer als einziger Löwen-Spieler im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele im November. Nach vier Jahren ist erstmals auch wieder der Ludwigshafener Christian Dissinger dabei. mast

