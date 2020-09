Löwen-Start ohne Fans

Die SAP Arena wird bei Löwen-Spielen vorerst leer bleiben. © Binder

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen bestreiten ihre ersten beiden Heimspiele in der neuen Saison ohne Zuschauer. Das gab der Handball-Bundesligist am Mittwoch bekannt und bestätigte damit Informationen dieser Redaktion. Der Grund für die leeren Tribünen in den Begegnungen in der European League gegen TTH Holstebro (29. September) und zum Liga-Auftakt gegen den TVB Stuttgart (4. Oktober) ist die Mannheimer SAP Arena, die noch nicht für einen Spielbetrieb mit Zuschauern bereit ist. In der vergangenen Woche hatte sich die Politik darauf geeinigt, in der Corona-Krise eine Auslastung von 20 Prozent in Stadien und Hallen zuzulassen.

„Die nun erlassenen Regelungen erlauben uns eine teilweise Wiederaufnahme des Betriebs. Da wir bis vor wenigen Tagen allerdings erst ab frühestens November mit einer Teilzulassung von Zuschauern gerechnet haben, basieren alle Wiedereröffnungskonzepte auf einem Re-Start ab 1. November“, sagte Arena-Geschäftsführer Daniel Hopp. Nun wird alles getan, damit die Löwen am 11. Oktober gegen TUSEM Essen vor Fans spielen können. mast

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020