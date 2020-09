Löwen starten ohne Fans

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen werden alle Heimspiele in der Mannheimer SAP Arena bis Ende Oktober ohne Zuschauer austragen. Das gab der Handball-Bundesligist am Freitag bekannt. Laut der aktuellen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg dürfte der Club bis dahin zwar maximal 500 Zuschauer pro Spiel in die Halle mit ihren 13 200 Plätzen lassen. Das würde sich wirtschaftlich aber nicht lohnen.

„Kosten und Aufwand, ein solches Szenario mit wenigen Zuschauern in der SAP Arena umzusetzen, sind für uns nicht zu stemmen“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Die Managerin forderte erneut die Politik auf, die Proficlubs schnellstmöglich zu unterstützen und spätestens zum 1. November individuelle Lösungen für die Vereine und deren Hallen zu präsentieren. Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer von den Löwen hat sich unterdessen für eine Austragung der Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten ausgesprochen.

„Wir alle wissen, wie viele Zuschauer wir mit der Nationalmannschaft vor die Fernseher holen, dass wir das Zugpferd unserer Sportart sind. Und deswegen ist es nicht erstrebenswert, auf die WM zu verzichten“, sagte der 33-Jährige im Interview mit dieser Redaktion. Wenn es möglich sei, „sollte die WM ausgetragen werden“.

