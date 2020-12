Logistikbranche hilft im Kampf gegen Corona

Berlin/Weinheim.Als Konsequenz aus der Corona-Krise will der Bund an 19 Standorten in Deutschland eine Nationale Gesundheitsreserve mit wichtigem Material wie Schutzmasken aufbauen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: „Diese Pandemie lehrt uns, dass wir mehr vorsorgen müssen.“ Wie das Corona-Kabinett der Bundesregierung am Montag beschloss, soll die Reserve bis Ende 2021 vor allem mit bereits beschafften Masken gefüllt werden, danach mit Material aus inländischer Produktion. Ständig vorgehalten werden soll der Bedarf des Gesundheitswesens und des Bundes für einen Monat.

Die Reserve solle im Kern aus Schutzausrüstung, Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten bestehen, erläuterte Spahn in Berlin. „So unterstützen wir im Notfall besonders diejenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen arbeiten. Am Material soll gute Gesundheitsversorgung nicht scheitern.“ Für den Aufbau der Reserve seien 2021 im Bundeshaushalt eine Milliarde Euro vorgesehen.

Die Nationale Reserve soll grundsätzlich dezentral verfügbar sein, wie es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Vorlage heißt. Für die erste Phase sind derzeit vonseiten des Bundes über Logistikunternehmen 16 regionale Standorte vorgesehen: Apfelstädt, Augsburg, Bergkamen, Biblis, Crailsheim, Dortmund, Emmerich, Euskirchen, Halle, Hamburg, Ibbenbüren, Kabelsketal, Krefeld, Langenhagen, Neuss, Unna. Dazu kommen vom Bund gemietete Lagerflächen für Handdesinfektionsmittel in Neustadt, Muggensturm und Krefeld.

Die Verwaltung der südhessischen Gemeinde Biblis reagierte überrascht auf die Nachricht, dass der Ort Standort für die nationale Gesundheitsreserve werden soll. Man sei bislang nicht darüber informiert worden, hieß es. Ähnlich reagierte auch Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße: „Das ist das Erste, was ich höre.“ In Biblis betreibt die Firma Fiege ein Logistikzentrum. Eine entsprechende Anfrage dieser Redaktion ließ das Unternehmen am Montag unbeantwortet.

Spezielle Transporte

Unterdessen hat der US-Pharmakonzern Moderna als erstes Unternehmen die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Zulassung solle noch am Montag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt werden, teilte das Unternehmen am selben Tag mit. Mit dem Zulassungsantrag bei der Ema rückt eine Corona-Impfung auch in Deutschland näher. Vergangene Woche hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitgeteilt, mit Moderna sei ein Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Impfstoff-Dosen abgeschlossen worden. Die Verteilung des Impfstoffs ist in vielerlei Hinsicht eine logistische Herausforderung. So müssen die Seren – teils bei extremen Minustemperaturen – schnell und sicher in die Impfzentren transportiert werden. Dafür benötigen Bund und Länder Partner aus dem Logistikbereich. Einiges deutet auf das Weinheimer Unternehmen Trans-o-flex hin, das auf den Transport gekühlter Arzneimittel spezialisiert ist.

Eine Sprecherin sagte: „Wir können bestätigen, dass wir uns in vertraulichen Gesprächen mit Vertretern des öffentlichen Sektors mehrerer Bundesländer befinden.“ Auch erste Verträge in Zusammenhang mit Covid-19 seien abgeschlossen worden. Zu deren Inhalt wollte sie sich nicht äußern.

Außerdem gab das Logistikunternehmen am Montag bekannt, dass es am 16. November zum offiziellen Partner der zivilen Notfallversorgung der Bundesrepublik Deutschland ernannt worden ist. mad/mas

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020