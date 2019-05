Lorenz will kooperieren

Mannheim.Ulrike Lorenz (56, Bild) möchte ihre künftige Wirkungsstätte, die Klassik Stiftung Weimar, durch Kooperationen weiterentwickeln. Das sagte die scheidende Direktorin der Kunsthalle Mannheim im Interview mit dieser Zeitung.

„Ich will die Stiftung zu einer nationalen Angelegenheit machen“, so Lorenz. Das werde nicht ohne Kooperationen gehen, etwa auch mit Mannheim. In Weimar laute ihr Auftrag, „Dinge in Bewegung zu bringen“. Lorenz wird am Dienstagabend bei einem Festakt offiziell von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) verabschiedet. Im September folgt ihr Johan Holten als Direktor nach. dms (Bild: dms)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019