Lorsch-Fotos in Havanna

Lorsch.Fotos vom Lorscher Tabakanbau seit dem Jahr 1915 sind derzeit in der Ausstellung „Tabak – Botschafter zwischen den Kulturen“ in der kubanischen Hauptstadt Havanna zu sehen. Die Schau mit den rund 40 großformatigen Bildern ist ein Mitbringsel der siebenköpfigen Delegation des Tabakprojekts in der Klosterstadt, die sich auf der rund 8000 Kilometer entfernten Karibikinsel mit einheimischen Bauern über Pflege, Ernte und Verarbeitung der Pflanze austauschte. Die Ausstellung wird noch in weitere Provinzen Kubas reisen. lok