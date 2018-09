Lorsch soll zweite Grundschule bekommen

Bergstraße.Die Wingertsbergschule in Lorsch (Bild) ist die größte Grundschule des Kreises – und dennoch reicht der Platz nicht aus. Der Kreis Bergstraße stellt deshalb Überlegungen an, in der Klosterstadt eine zweite Grundschule zu bauen – auf einem Gelände im Süden von Lorsch in der Nähe der Werner-von-Siemens-Schule.

Die zweite Grundschule in Lorsch ist nur einer von mehreren Bestandteilen des neuen Schulentwicklungsplanes Plus, der nach dem Willen der Kreisverwaltung den durch eine rasante Entwicklung der Schülerzahlen überholten alten Plan ablösen soll. Gestern stellte Landrat Christian Engelhardt das Papier vor. red/ BILD: Zelinger

