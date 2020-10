Lorsch steuert auf neuen Rekord zu

Lorsch.Die Wingertsbergschule ist mit über 500 Kindern die größte Grundschule im Kreis und kämpft schon länger mit Platzproblemen. Das soll nicht so bleiben, der Bau einer zweiten Grundschule in Lorsch soll Entlastung bringen. Parallel zum Neubau soll die Wingertsbergschule auf eine Einrichtung mit vier Klassen pro Jahrgang begrenzt, umgebaut und auch unter den Aspekten der Raumpädagogik eine moderne Lernlandschaft werden. Einige Gebäudeteile werden abgerissen, etwa das der Verwaltung. Thema war das jetzt auch bei der Hauptversammlung des Schulfördervereins. Bis es so weit ist, in etwa fünf Jahren, wachsen die Zahlen am Wingertsberg weiter. Gerechnet wird 2021 mit einem neuen Rekord von über 160 Erstklässlern. Es müssten dann erstmals sogar sieben erste Klassen gebildet werden. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.10.2020