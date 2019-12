Lorsch will ein eigenes Gymnasium

Lorsch.Die Kapazität der Gymnasien in Bensheim und Heppenheim reicht auf Dauer nicht aus. Neben Erweiterungen der bestehenden Einrichtungen hat der Kreis Bergstraße als Schulträger auch den Neubau eines Gymnasiums in Lorsch als Alternative vorgeschlagen. Diese Idee kommt in Lorsch gut an. Bürgermeister Christian Schönung hatte sich bereits vor zehn Tagen angetan von der Perspektive gezeigt, junge Leuten in Lorsch bis zum Abitur beschulen zu können. Jetzt haben die Stadtverordneten einstimmig eine Resolution beschlossen, die sich „mit Nachdruck“ für ein Gymnasium am Ort einsetzt und zudem Lorsch als Standort für eine zweite Grundschule gutheißt.

Mit Befremden reagierten die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag auf Einwände von Bergsträßer Schulleitern, die dagegen den Ausbau bisheriger Schulen für den richtigen Weg halten, um die erwarteten vier weiteren Klassen aufzunehmen. „Besitzstandswahrung“ wurde in Lorsch vermutet. Sorgen seien insofern unbegründet, als bestehende Angebote in Bensheim und Heppenheim bleiben sollen. Eine Begrenzung der Kapazitäten werde für eine pädagogische Stärkung und Bestandssicherung sorgen, heißt es in Lorsch. sch

