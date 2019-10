Lorscher Abt für Kabarettist Kay Ray

Lorsch.Ein hochklassiges Programm lieferten im Lorscher Theater Sapperlot die vier Finalisten im Wettbewerb um den Lorscher Abt. Falk Plücker, Thorsten Bär, Sabine Murza und Kay Ray (v.l.) sorgten für beste Unterhaltung im ausverkauften Haus. Die Jury sprach den begehrten Kleinkunstpreis schließlich dem erfahrenen Kabarettisten Kay Ray (Mitte) zu.

Der Künstler steht seit rund 30 Jahren auf der Bühne. In Lorsch begeisterte er mit einem Auftritt in gewohnt frecher und schriller Manier ohne politische Korrektheit. Der Lorscher Abt, er ist verbunden mit einem Preisgeld von 1000 Euro für den Sieger, wurde zum sechsten Mal vergeben. Der Newcomerpreis ging an Pascal Franke. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.10.2019