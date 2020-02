Lorscher Denar ist „Fund des Monats“

Lorsch.Zur Saisoneröffnung des Schaudepots an der Welterbestätte Kloster Lorsch wird morgen (1.) eine in Lorsch entdeckte Silbermünze im Mittelpunkt stehen. Der sogenannte Dorestad-Denar gilt als „Euro des Frühmittelalters“. Bis Oktober wird künftig jeden Monat an Sonn- und Feiertagen in der Zehntscheune ein besonderer „Fund des Monats“ aus Lorsch präsentiert.

Im Museumszentrum öffnet ab morgen zudem eine neue Sonderausstellung. „Kindheit im Mittelalter“ heißt sie. Auch sie zeigt Fundstücke aus Lorsch, einige sind erstmals öffentlich zu bewundern. Zur Ausstellung, die bis Ende April läuft, gibt es zudem verschiedene Workshops. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020