Lorscher TV-Familie im Tiny House

Lorsch.Die Lorscher Familie Lochmann ist einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Zum einen, weil Vater René Lochmann und seine Verlobte Theresa sehr präsent in den sozialen Netzwerken sind – und jeden Interessierten dort an ihrem Familienleben teilhaben lassen. Zum anderen auch durch Engagements im Fernsehen. Nun gibt es Neues von dem Therapeuten-Paar und seinen beiden Kindern zu berichten. Denn die Lochmanns haben Haus und Garten verkauft und sind in ein Tiny House gezogen. Gestern kam ihr neues Zuhause auf Rädern angerollt.

Das Familienleben zu Viert wird sich nun auf 33 Quadratmetern abspielen. Bislang hatten die Lochmanns 180 Quadratmeter zur Verfügung. René Lochmann will – auch aus beruflichen Gründen – herausfinden, ob sich das Zusammenleben durch das Beschränken auf wenig Platz verändert.

Die Nachfrage nach Tiny Houses wird auch aus anderen Gründen zunehmen: wegen steigender Mieten in den Städten etwa und auch wegen dem Wunsch mancher, sich auf Wesentliches zu begrenzen. sch

