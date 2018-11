Lorscher Weihnachtsbaum ist da

Lorsch.Einen neuen Hingucker gibt es seit gestern im Lorscher Stadtzentrum: Vor dem Alten Rathaus wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt. Es handelt sich um eine Tanne, sie stammt aus der Lorscher Kiefernstraße. Wer meint, dass der Christbaum in diesem Jahr etwas kleiner zu sein scheint als in früheren Adventszeiten, hat recht. Im vorigen Jahr hatte eine heftige Sturmböe den damals 15 Meter hohen Baumriesen so beschädigt, dass er aus Sicherheitsgründen ausgewechselt werden musste. Diesmal wurde gleich auf ein etwas kleineres, aber bildschönes Exemplar gesetzt. In Kürze wird der Baum noch geschmückt, in vollem Glanz soll er zum Weihnachtsmarkt erstrahlen, der am 30. November eröffnet wird. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018